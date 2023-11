Presidente da Assembleia da República diz que Açores "são um dos melhores laboratórios do mundo"

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, considerou esta quinta-feira os Açores como "um dos melhores laboratórios do mundo" para a investigação do mar profundo, sobre o qual ainda pouco se conhece.

"Os Açores são mesmo um dos melhores laboratórios do mundo para se perceber o que é o mar profundo, as suas riquezas, os riscos que correm e o seu potencial e, portanto, a ciência e tecnologia, ou seja, não só o conhecimento fundamental, mas também o cruzamento avançado com as investigações aplicadas, é absolutamente essencial", destacou Santos Silva, no final de uma visita ao Okeanos, instituto de investigação das Ciências do Mar da Universidade dos Açores, na cidade da Horta.

O presidente da Assembleia da República, que iniciou na quarta-feira uma visita de quatro dias ao arquipélago, explicou aos investigadores e colaboradores do Okeanos que defende a criação de uma "agenda global para o oceano", uma espécie de "tratado inovador do direito internacional", que regule todo o tipo de atividades a realizar no mar.

"Uma agenda global para o oceano tem de cobrir e tem de ligar estas áreas, tem de partir de uma perspetiva ambiental, mas também de uma perspetiva económica, mas também de uma perspetiva ecológica e de proteção do ecossistema e também de perspetivas geopolíticas e de segurança, que são evidentes", insistiu Santos Silva.

Os oceanos não são apenas "viveiros de biodiversidade", acrescentou, mas também espaços fundamentais para a evolução da transição energética e para o combate às alterações climáticas, que devem ser regulados, em matéria de políticas públicas.

Durante a manhã, Augusto Santos Silva visitou igualmente a Escola do Mar dos Açores, na cidade da Horta, espaço de formação ligado às atividades marítimas dos Açores e promotor de projetos inovadores, como a zona livre tecnológica dos Açores, que será criada ao largo da ilha do Faial e servirá para testar tecnologias no domínio aéreo e marítimo.

Durante a tarde, o presidente da Assembleia da República estará na ilha Terceira, onde irá visitar o Campus de Angra do Heroísmo da Universidade dos Açores, a Base Aérea das Lajes e o Parque de Ciência e Tecnologia.

Na sexta-feira, Santos Silva seguirá para ilha das Flores, onde irá visitar as obras de reconstrução do porto das Lajes, destruído pelo furacão "Lorenzo", em 2019.

No sábado, Augusto Santos Silva estará em São Miguel e será recebido pelo presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, antes de regressar a Lisboa.