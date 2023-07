Presidente da República aguarda relatório definitivo da comisssão de inquérito à TAP e quer ver quem aprova

O Presidente da República relativizou esta quarta-feira o relatório preliminar da comissão de inquérito sobre a TAP, afirmando que aguarda a versão definitiva e quer ver quem a aprova, ler as declarações de voto e as atas.

Em declarações aos jornalistas à saída do Hospital de Santa Cruz, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, após ter tido alta hospitalar, Marcelo Rebelo de Sousa fez alusão ao relatório preliminar esta quarta-feira apresentado, da autoria da deputada do PS Ana Paula Bernardo: "Hoje têm outros assuntos mais importantes para tratar".

Interrogado a seguir sobre esse documento, que foi criticado pelos partidos da oposição, o chefe de Estado respondeu: "Ainda não li. Por uma razão muito simples: eu gosto de ler relatórios definitivos e, portanto, relatórios provisórios não têm o mesmo sabor, é como um ensaio geral de uma peça".

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que quer "deixar aprovar, ver quem aprova, ver as declarações de voto de quem não aprova, ler as atas, ver isso tudo".

Questionado se irá ler esta quarta-feira à noite o relatório preliminar da comissão parlamentar de inquérito sobre a tutela política da gestão da TAP, o Presidente da República retorquiu: "Não querem que a minha tensão se altere outra vez, não? Já chega".

Os partidos podem apresentar até 10 de julho propostas de alteração à versão preliminar do relatório, que foi entregue na terça-feira perto da meia-noite e apresentada esta quarta-feira em conferência de imprensa. O documento será discutido e votado em comissão em 13 de julho e apreciado em plenário em 19 de julho.

Esta comissão de inquérito, que iniciou os trabalhos em fevereiro, foi proposta pelo Bloco de Esquerda, no seguimento da polémica indemnização de meio milhão de euros paga a Alexandra Reis -- que a seguir passou pela NAV e foi secretária de Estado do Tesouro -- para a sua saída da TAP.