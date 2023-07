"Não dizem respeito ao objeto de análise": Relatora explica omissão das Polémicas no Ministério das Infraestruturas

A relatora da comissão de inquérito à TAP explicou esta quarta-feira que não focou o documento nos acontecimentos no Ministério das Infraestruturas, que envolvem Frederico Pinheiro, por considerar que "são acontecimentos que não dizem respeito ao objeto da TAP".



Além desse também a intervenção do SIS e a reunião da ex-CEO da TAP com deputados do PS não "fazem parte do objeto de análise" do relatório.





O relatório preliminar da comissão de inquérito parlamentar sobre a TAP conclui pela inexistência de evidências de interferências políticas na gestão da empresa e salienta os impactos negativos para os trabalhadores resultantes do plano de reestruturação.

Estas são duas das linhas centrais da proposta de relatório apresentada em conferência de imprensa, que procurou passar uma ideia de abertura em relação a alterações face à versão inicial do documento da sua autoria.

De acordo com a deputada relatora, "não se registaram situações com relevância material que evidenciem uma prática de interferência na gestão corrente da empresa por parte da tutela", ou seja, por parte dos ministérios das Finanças e das Infraestruturas.

No entanto, nas conclusões, também recomendou aos diferentes ministérios do executivo "uma melhor articulação" para futuro em casos em que as empresas do setor público têm tutela partilhada.

Outra conclusão considerada polémica, por parte da deputada relatora, é relativa à ausência de "evidências de qualquer conexão" entre a saída de Alexandra Reis da administração da TAP, com uma indemnização de meio milhão de euros, e a sua transferência, pouco depois, para a liderança da NAV.

No plano político, na conferência de imprensa, Ana Paula Bernardo foi questionada se a inclusão de referências no relatório sobre "impactos negativos para os trabalhadores da TAP", ao longo do processo de reestruturação da empresa, visou captar uma abstenção do PCP.

Neste ponto, a deputada socialista nada respondeu sobre eventuais objetivos políticos do PS em termos de votação final do relatório, mas realçou a sua experiência no papel de sindicalista da UGT.

Perante os jornalistas, Ana Paula Bernardo mencionou os resultados das audições realizadas com sindicatos ao longo da comissão parlamentar de inquérito em que se terá concluído o seguinte: "O plano de reestruturação teve impactos negativos sobre os trabalhadores".

"Após a suspensão dos acordos coletivos de trabalho, foram celebrados entre a TAP e todos os sindicatos acordos temporários de emergência", com a aceitação de "cortes salariais entre 20 e 50%", o que não impediu "uma forte redução do número de efetivos por via de mecanismos como a não renovação de contratos a termo, rescisões por acordo e despedimentos coletivos".



A deputada relatora da comissão de inquérito à TAP admitiu a possibilidade de envio de informação ao Ministério Público, se, até ao relatório final, surgirem dados que justifiquem, apontando que a versão preliminar não tem indicações nesse sentido.

"É possível, neste momento não conta do relatório nenhuma nota nesse sentido. Até ao final veremos se, de facto, surge alguma informação que justifique [o envio ao Ministério Público]", respondeu a deputada socialista Ana Paula Bernardo, em conferência de imprensa na Assembleia da República, para apresentação do relatório preliminar da comissão de inquérito à TAP, entregue nos últimos minutos de terça-feira.

A deputada relatora lembrou que há elementos que já se encontram a ser avaliados pelo Ministério Público, como o negócio dos aviões Airbus, após uma auditoria pedida pela TAP, que concluiu poder existir indícios de que a companhia tenha sido lesada.

Os partidos podem apresentar até 10 de julho propostas de alteração a esta versão preliminar. A discussão e votação do relatório em comissão parlamentar de inquérito está marcada para 13 de julho e a sua apreciação em plenário para 19 de julho.