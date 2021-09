Presidente da República condecora a pedagoga Ana Maria Vieira de Almeida a título póstumo

O Presidente da República condecorou esta quinta-feira, a título póstumo, a pedagoga Ana Maria Vieira de Almeida com a Ordem da Instrução Pública, pela sua dedicação "à educação para a liberdade e para a democracia em Portugal".

Ana Maria Vieira de Almeida, fundadora da escola A Torre, em Lisboa, em 1970, como alternativa ao sistema de ensino em vigor, que morreu em 07 de janeiro deste ano, foi esta quinta-feira homenageada com o lançamento de um livro e de um prémio com o seu nome, instituído pela Fundação Vasco Vieira de Almeida, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, no dia em que completaria 87 anos.

O chefe de Estado encerrou a sessão de homenagem, realizada na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, com um discurso em que elogiou o percurso de Ana Maria Vieira de Almeida e do seu marido, o advogado Vasco Vieira de Almeida, considerando que viveram "um amor ao serviço dos outros, sempre", recuando ao período da ditadura.