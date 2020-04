Presidente da República confirma presença nas celebrações do 25 de Abril e 10 de Junho

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou esta sexta-feira que vai marcar presença nas cerimónias do 25 de abril e do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.



O Chefe de Estado já o tinha vindo a referir publicamente, no entanto esta sexta-feira fez a confirmação oficial através de uma nota publicada na página oficial da Presidência da República.





A mesma nota dá conta de que nas celebrações do dia 25 de abril vai também estar presente, nos termos definidos pela Assembleia da República, "um número exíguo de deputados e meramente simbólico de convidados".

No 10 de junho, a cerimónia simbólica vai realizar-se em frente ao Mosteiro dos Jerónimos. As comemorações previstas na Madeira foram adiadas para 2021, "pois implicavam deslocação antecipada de centenas de militares e civis, num período de limitação na circulação e convivência de pessoas", pode ler-se.



Cerca de 130 pessoas na sessão solene entre deputados e convidados

A Assembleia da República estimou que participem cerca de 130 pessoas na sessão solene do 25 de Abril entre deputados e convidados, contra os cerca de 700 do ano passado, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

O gabinete do presidente do parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, refere que o figurino habitual da cerimónia, que classifica como "um dos momentos altos da agenda parlamentar", será "naturalmente adaptado, quer do ponto de vista organizativo, quer do ponto de vista do número de convidados, embora sem perder de vista a dignidade da cerimónia".