Marcelo condecora militares no Dia de Portugal

Comemorações do Dia de Portugal

Os estandartes nacionais das quatro forças portuguesas que já regressaram da República Centro-Africana (RCA), onde como capacetes azuis da ONU travaram fortes combates contra grupos armados que massacram e aterrorizam civis, são esta segunda-feira condecorados pelo Presidente da República, na cerimónia do 10 de Junho, em Portalegre.Marcelo Rebelo de Sousa reconhece assim aquela que é considerada a mais "difícil, exigente e perigosa" missão em que as Forças Armadas se empenharam desde 1975. Está na RCA a 5ª Força Nacional Destacada (FND), comandada pelo tenente-coronel Rui Moura, de militares do Exército e Força Aérea, e já empenhada em missões e patrulhamentos de risco.Hoje vão estar na tribuna os quatro comandantes em representação das duas centenas de militares que participaram em cada uma das quatro FND já regressadas.Nos estandartes nacionais - cada um transportado por um oficial e escoltado por dois sargentos e um praça, escolhidos entre os mais condecorados ou antigos -, Marcelo vai colocar a medalha de serviços distintos, grau ouro: condecoração atribuída a unidades militares pelos seus serviços e atos "relevantes e extraordinários" com "honra e lustre para a Pátria.""A notável atuação dos Comandos e dos Paraquedistas na RCA, protegendo as populações dos grupos armados, é uma prova irrefutável da extraordinária valia combatente do militar português e um grande orgulho para as Forças Armadas", disse ao CM o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeiro.Estas quatro FND receberam louvores e elogios das Nações Unidas. E são considerados "heróis" pelos civis que salvam.Atuaram como força de reação rápida da ONU. Em janeiro, a 4ª FND esteve em combates, que oacompanhou no terreno, em Bambari, onde destruiu a base do grupo armado UPC, forçando à Paz que hoje existe na RCA.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, abriu ontem, oficialmente, em Portalegre, as celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas com uma cerimónia de içar da bandeira nacional.Hoje, pela manhã, as celebrações prosseguem naquela cidade alentejana e terminam, amanhã, em Cabo Verde, ao terceiro dia de festa.No Jardim da Avenida da Liberdade, em Portalegre, junto ao Monumento aos Mortos da Grande Guerra, o chefe de Estado presidiu ontem a uma breve cerimónia, tendo ao seu lado o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, a presidente da Câmara de Portalegre, Adelaide Teixeira, o presidente das Comemorações do 10 de junho, o jornalista João Miguel Tavares, e autoridades militares.Até chegar ao local do início das comemorações, Marcelo fez o percurso a pé, sempre rodeado por dezenas de cidadãos. O mesmo sucedeu depois, quando visitou demoradamente a exibição das atividades militares no centro da cidade.Ontem ficou a saber-se que as comemorações do próximo ano terão lugar na Madeira e poderão estender-se à África do Sul.