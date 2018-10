Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da República tem 14,6 milhões euros para gastos no próximo ano

Despesa com salários subiu 0,8%, mas foram cortados gastos noutras áreas para não aumentar encargos no orçamento.

O Presidente da República tem um orçamento de mais de 14,6 milhões de euros para fazer face a despesas, em 2019. Com esta verba, Marcelo Rebelo de Sousa dispõe de um aumento de verbas de 0,8% face aos cerca de 14,5 milhões de euros orçamentados para este ano.



Segundo explicou ao CM fonte oficial de Belém, este aumento de 0,8% destina-se a repor os salários do pessoal ao serviço da Presidência. No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa deu ordens para que fosse cortada despesa noutras áreas, de modo a que o Orçamento da Presidência da República não represente um acréscimo em relação aos valores do último exercício.



A maior parte da verba será gasta com o pagamento de salários a pessoal dos quadros-regime da Administração Pública, num montante superior a 3,3 milhões de euros. Para deslocações e estadas, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2019, o Presidente da República dispõe de 270 mil euros.



Já a despesa prevista para a aquisição de combustíveis e lubrificantes de viaturas ascende a 245 mil euros.