Presidente da República vai marcar Conselho de Estado "sobre a situação portuguesa"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta quinta-feira aos jornalistas que vai marcar um Conselho de Estado "sobre a situação portuguesa" e "política interna"."Em julho irei receber os partidos com assento na Assembleia da República para fazer o balanço da sessão legislativa, que termina em julho, e para no fundo os ouvir - já não ouço há meses - sobre a situação económica, social e política", declarou."E depois, perto do final de julho, irei convocar um outro Conselho de Estado para a situação portuguesa", acrescentou.Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "já há muito tempo" que não convoca o órgão político de consulta presidencial sobre assuntos internos e considerou que "faz sentido ouvir os conselheiros de Estado logo a seguir aos partidos".A sua intenção não é ouvir os conselheiros "sobre nenhum ponto específico, não é para nenhum caso especifico de intervenção", mas "em geral" sobre "o que é que eles pensam da evolução da economia, como é que irá evoluir até ao fim do ano e no ano que vem, para ouvir sobre a situação social e para ouvir sobre a situação política", disse."Estive a ponderar e pensei que faz sentido fazer um ponto de situação através de um Conselho de Estado", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.O Presidente da República relembrou que continua a acompanhar atentamente a situação sobre as polémicas no Ministério das Infraestruturas e revelou que o primeiro contacto que teve sobre a "matéria foi no dia 29 [abril]".