Costa contradiz Galamba sobre o SIS e insiste: “Ninguém do Governo foi informado nem ninguém do Governo deu ordens”

António Costa foi esta segunda-feira questionado pelos jornalistas, num almoço comemorativo dos 25 anos da Expo98, sobre a polémica do Ministro das Infraestruturas, João Galamba, e garantiu que apenas foi informado no dia seguinte. "O SIS não me informou de nada, ninguém do Governo foi informado nem ninguém do Governo deu ordens", garante.António Costa referiu ainda que "um episódio por muito intolerável que seja, não se torna no principal problema do País" e acrescenta que "existe pouco conhecimento do que é o SIS".

"Espero que a CPI cumpra plenamente a sua função para a qual foi criada", garante o primeiro-ministro.



António Costa garantiu que quando "aparece um documento classificado devse-se comunicar ás autoridades" e admitiu ainda que as "autoridades devem atuar" e, neste caso, "atuaram nos termos da lei".

"Deixemos o Ministério Público trabalhar e fazer o seu trabalho", conlui.Quando questionado sobre as críticas que Aníbal Cavaco Silva fez ao Governo, António Costa acusou a direita de "querer criar uma crise política artificial".