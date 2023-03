Presidente do Governo dos Açores recusa moção de confiança e ser "fator de instabilidade"

O presidente do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) recusou esta quarta-feira a apresentação de uma moção de confiança no parlamento regional, como propôs o líder do Chega, após a Iniciativa Liberal ter rompido o acordo de incidência parlamentar com o PSD.

"Não há razão, pela parte do Governo, que é um referencial de estabilidade, para ser um fator de instabilidade", respondeu José Manuel Bolieiro aos jornalistas, quando questionado sobre as declarações do presidente do Chega, André Ventura, de que ia sugerir ao Governo açoriano que apresentasse, no parlamento regional, uma moção de confiança ao executivo.

"Não fui causador de nenhum problema que provoque instabilidade", frisou o social-democrata José Manuel Bolieiro, em declarações à comunicação social à margem do plenário da Assembleia Legislativa Regional, que decorre na cidade da Horta, na ilha do Faial.