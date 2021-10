Presidente do Kosovo agradece à PSP e GNR pelo contingente policial no país

A presidente do Kosovo agradeceu esta sexta-feira, em Lisboa, o trabalho realizado pelo contingente policial português que esteve em missão naquele país e manifestou interesse numa cooperação mais próxima com Portugal.

Após uma reunião com o ministro da Administração Interna e na presença de alguns militares da Guarda Nacional Republicana e agentes da Polícia de Segurança Pública que estiveram em missão no Kosovo, Vjosa Osmani afirmou que graças aos serviços prestados pelo contingente policial português, "o povo do Kosovo consegue viver hoje livre", tendo ultrapassado "uma fase dura da sua história".

"Estamos livres, independentes e a prosperar porque tivemos amigos ao nosso lado, como Portugal", disse Vjosa Osmani, sublinhando que anseia que os dois países se possam unir numa cooperação bilateral.

O ministro da Administração Interna destacou a presença de mais de 300 elementos das forças de segurança que estiveram presentes no Kosovo em missão e que contribuíram para a estabilidade do país.

Eduardo Cabrita referiu que durante a presidência portuguesa da União Europeia, no primeiro semestre deste ano, uma das preocupações passou pela estabilidade nos Balcãs, nomeadamente no Kosovo, tendo Portugal procurado trabalhar diferentes áreas, como a segurança e a imigração legal.

O ministro falou ainda da possibilidade de o Kosovo ser um futuro membro da União Europeia.

Na cerimónia, que decorreu no Ministério da Administração Interna, o comandante-geral da GNR e o diretor nacional da PSP apresentaram o trabalho realizado pelas duas forças de segurança durante as missões no Kosovo, que terminaram em 2020.

A PSP participou em várias missões, tendo a primeira acontecido em 1992, num total de 136 polícias.

As missões da GNR no Kosovo começaram em 2008 e tiveram a participação de cerca de 200 militares.