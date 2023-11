Presidente do Supremo não foi avisado sobre inquérito a António Costa

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo, não foi informado pela procuradora-Geral da República, Lucília Gago, ou outro responsável do Ministério Público (MP) sobre a abertura do inquérito crime ao primeiro-ministro, em 17 de outubro deste ano.



Segundo apurou o CM, Henrique Araújo teve conhecimento da existência deste processo no dia em que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) fez várias buscas, no âmbito da Operação Influencer.



As buscas foram feitas em 7 de novembro último, duas semanas depois de o MP junto do STJ ter instaurado o inquérito a António Costa.



O inquérito corre no STJ, onde é dirigido pelo MP junto desse tribunal superior.



Siga o Correio da Manhã no canal do Whatsapp