“DESALINHADA”



Empresa do marido



MILHARES



PSD PEDE PARECER PARA “JUSTA CAUSA”



PS QUER AVALIAR DECLARAÇÕES DO CFO



MOODY'S REVÊ EM ALTA O RATING DA TAP



Na sua intervenção inicial, Christine Widener foi demolidora ao afirmar: “Sou um mero bode expiatório, fui demitida pela televisão por dois ministros num processo ilegal e continuo em funções sem orientações”. Durante a sua inquirição, a CEO reafirmou que, no domingo anterior à conferência de imprensa em que foi exonerada (dia 5 de março), teve uma reunião com Fernando Medina, em que o ministro das Finanças lhe disse que “a situação estava complicada”, mas nunca “me disse que ia ser despedida por justa causa. Pediram-me que me demitisse”. Christine Widener disse que recebeu a notificação formal “uma semana depois”, não tendo “conhecimento da sua data de saída da companhia até hoje”.Um outro episódio que ilustra a pressão política foi introduzido pela Iniciativa Liberal (IL), que divulgou uma troca de emails entre a CEO e o ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, em que este pressiona a CEO para alterar um voo onde vinha Marcelo Rebelo de Sousa (Lisboa-Moçambique). “Não podemos correr o risco de perder o apoio político do Presidente... se o seu humor muda está tudo perdido. Uma frase sua contra a TAP e o resto do País fica contra nós. É o nosso maior aliado mas pode tornar-se no nosso maior pesadelo”, escreveu Hugo Mendes. A CEO foi indagar se o pedido tinha partido da Presidência, tendo concluído que não. O voo não foi mudado. “O Presidente encontrou outra solução. Ele nunca pediria para mudar um voo porque teria impacto noutras pessoas. Fiquei muito contente com o resultado”, disse Christine Widener.A ainda líder da TAP, Christine Ourmières-Widener, disse na terça-feira que a saída de Alexandra Reis da companhia se ficou a dever ao facto de esta estar “desalinhada” da estratégia da empresa. E adiantou que o limite à indemnização a pagar-lhe – 500 mil euros – foi definida pelo então secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes.A CEO da TAP nega que as divergências com Alexandra Reis resultem de esta ter recusado contratar uma empresa com ligações ao marido de Christine Widener.O antigo presidente da TAP Fernando Pinto recebeu 685 mil euros em prémios entre 2017 e 2018. Já ao seu sucessor, Antonoaldo Neves, foram pagos 150 mil euros em 2018. Christine Widener diz que ainda não recebeu qualquer prémio.A ida da CEO à Comissão Permanente de Assuntos Económicos no dia 17 de janeiro foi antecedida de uma reunião entre Christine Widener com elementos do grupo parlamentar do Partido Socialista (PS) e com vários assessores e chefes de gabinete do Governo. Esta reunião foi preparada pelo ministro João Galamba, e motivou, na terça-feira, a indignação de vários deputados do PSD e do Chega. Um dos deputados do PS que esteve presente nesse encontro foi Carlos Pereira.O PSD pediu os documentos e pareceres que deram “respaldo jurídico” à decisão do Governo de despedir por justa causa a CEO da TAP.O PS quer que a comissão de inquérito à TAP avance com uma avaliação às declarações do CFO da TAP, Gonçalo Pires, para apurar se houve contradições com a versão da ainda CEO da companhia aérea.A Moody’s reviu em alta vários ratings da TAP (de B3 para B2), passando para positiva a perspetiva da empresa. Também o rating da emissão obrigacionista de 375 milhões de euros da companhia foi revisto de B3 para B2.