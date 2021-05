"Processo não interferirá na minha recandidatura ao Porto": Rui Moreira reage à decisão do tribunal

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, reagiu durante a tarde desta terça-feira à decisão de ir a, onde é acusado de favorecer a imobiliária da família, da qual era sócio, em detrimento do município, decidiu hoje o Tribunal de Instrução do Porto."O processo não interferirá na minha recandidatura ao Porto, disse Rui Moreira, visivelmente emocionado, garantindo que ninguém o "conseguirá afastar dos portuenses".Ir a julgamento "não me tira a razão", garantiu ainda o presidente da Câmara do Porto, que garante que este é um "insulto e uma infâmia".