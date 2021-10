Miguel Poiares Maduro, antigo ministro de Pedro Passos Coelho, irá coordenar as bases do programa do candidato à presidência do PSD Paulo Rangel. O anúncio foi feito esta quinta-feira, em conferência de imprensa destinada a comentar o chumbo do Orçamento do Estado, que foi também aproveitada para defender a realização das eleições legislativas antecipadas para 20 ou 27 de fevereiro.