Medina diz que OE 2024 “visa responder às necessidades das famílias portuguesas”

O ministro das Finanças, Fernando Medina, entregou esta terça-feira a proposta de Orçamento do Estado para 2024 ao Parlamento.Medina apresenta as propostas do documento esta tarde, a partir das 15h00.Em declarações aos jornalistas, Fernando Medina referiu que a proposta de Orçamento do Estado para 2024 pretende "responder às necessidades das famílias portuguesas", acrescentando que esta está dividida em três pilares fundamentais: reforçar os rendimentos, reforçar o investimentos público e privado, e proteger o futuro.A proposta de Orçamento do Estado para 2024, aprovada no passado domingo em Conselho de Ministros extraordinário, é debatida na generalidade nos próximos dias 30 e 31 na Assembleia da República, tendo votação final global marcada para 29 de novembro.