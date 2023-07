O líder parlamentar do PS anunciou na quarta-feira que o seu partido está disponível para discutir eventuais alterações às leis de financiamento dos partidos e de organização do funcionamento da Assembleia da República (AR) já a partir de setembro, no início da próxima sessão legislativa.



Esta posição foi transmitida por Eurico Brilhante Dias depois da conferência de líderes que analisou as buscas judiciais da semana passada na sede nacional do PSD e em casa do ex-presidente social-democrata, Rui Rio.









Ver comentários