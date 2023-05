PS acusa deputado do PSD de ter atacado a honra do presidente da comissão de inquérito à TAP

O PS acusou, esta quarta-feira, o deputado do PSD Paulo Moniz de ter atacado a honra e o caráter do presidente da comissão de inquérito à TAP, o socialista Jorge Seguro Sanches, degradando o debate político democrático.

Esta posição foi transmitida pelo líder da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias, em conferência de imprensa, no parlamento, que se recusou a confirmar se Jorge Seguro Sanches já formalizou o seu pedido de demissão das funções de presidente da comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão da TAP.

Eurico Brilhante Dias sustentou que Jorge Seguro Sanches, no plano pessoal, foi alvo de "um condenável ataque de caráter", por parte do deputado social-democrata Paulo Moniz, que foi "para lá da boa educação" ao acusar o presidente da comissão de inquérito de falta de seriedade.

Nesse sentido, segundo o líder parlamentar do PS, o ex-secretário de Estado socialista estará agora, individualmente, a fazer uma reflexão sobre as condições que tem para o desempenho daquelas funções.

Interrogado por várias vezes se Jorge Seguro Sanches vai demitir-se do lugar de presidente da comissão de inquérito sobre a gestão da TAP, o líder do Grupo Parlamentar do PS respondeu que a questão da continuidade faz parte da "relação entre" Jorge Seguro Sánchez e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

Nas terça-feira, o presidente da comissão parlamentar de inquérito à TAP considerou urgente refletir se continua a ter "as melhores condições" para cumprir o seu mandato, tendo pedido ao vice-presidente que o substituísse na condução da audição desta tarde.

Para Seguro Sanches, "o papel do presidente da comissão de inquérito tem de lhe permitir gerar confiança".

"O que eu sinto, com exceção dos senhores deputados que tiveram a amabilidade de partilhar comigo a confiança, não tive nos outros, os consensos necessários para o bom trabalho da comissão, a forma como foi questionado, de uma forma até deselegante, o meu papel no cumprimento do mandato da comissão, leva-ma a questionar se continuo a ter as melhores condições para o fazer e entendo que essa reflexão que urge fazer", advertiu.

Esta quarta-feira, em conferência de imprensa, Eurico Brilhante Dias salientou a sua confiança no deputado Jorge Seguro Sanches e no seu "trabalho imparcial e dedicado enquanto presidente da comissão de inquérito".

"Mas a acusação de falta de seriedade que lhe foi imputada por um deputado do PSD é uma acusação avaliada pelo próprio como muito grave. Este tipo de atuação está alinhada com uma certa ideia de degradação das instituições a que o PSD também se tem somado", apontou.

Eurico Brilhante Dias salientou depois que o que se passou na terça-feira "foi um ataque ao caráter do presidente da comissão parlamentar de inquérito".

"Fica muito mal ao PPD/PSD querer desvalorizar esse facto, fica muito mal à oposição querer desvalorizar. A intervenção do deputado do PPD/PSD [Paulo Moniz], de uma forma que me pareceu para lá da boa educação, colocou em causa a honorabilidade do presidente da comissão de inquérito - e a honorabilidade de cada um dos deputados é um aspeto importante", frisou o presidente da bancada do PS.

Interrogado sobre se o PS tem um nome alternativa para substituir Jorge Seguro Sanches como presidente da comissão parlamentar de inquérito, Eurico Brilha Dias respondeu: "Vamos respeitar o espaço de Jorge Seguro Sanches, ele é merecido e é pessoal".

"Vamos fazer uma coisa de cada vez. Este é o omento em que Jorge Seguro Sanches tem o direito de fazer a sua reflexão quando a sua honra foi atacada", acrescentou.