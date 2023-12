PS chumba audição de António Costa Silva sobre a privatização da Efacec

Os requerimentos do PSD e do Chega para a audição do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, sobre a privatização da Efacec foram esta quinta-feira chumbados pelo PS na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

Estes requerimentos foram chumbados pelo PS, tendo recebido os votos a favor do PSD, Chega, Bloco de Esquerda e PCP.

Em 06 de novembro, António Costa Silva estimou que a falência da Efacec custaria ao Estado entre 60 a 65 milhões de euros por ano, entre subsídios de desemprego e perdas de contribuições sociais.

O Estado vendeu a totalidade da Efacec (nacionalizada em 2020) ao fundo de investimento alemão Mutares, que injetará 15 milhões de euros em capital e dará garantias para empréstimos no valor de 60 milhões de euros.

No âmbito da venda, o Estado acordou injetar 160 milhões de euros na empresa e o Banco de Fomento financia em mais 35 milhões de euros, através da compra de obrigações (convertíveis em capital).

Estes valores somam-se aos 200 milhões de euros que o Estado já tinha injetado na empresa nos últimos 20 meses (para pagar custos fixos, desde logo salários).

Em abril, a Parpública anunciou ter recebido propostas vinculativas melhoradas de quatro candidatos à compra de 71,73% da Efacec, no âmbito do processo de reprivatização da empresa.

A Efacec, que tem sede em Matosinhos, conta com cerca de 2.000 trabalhadores.