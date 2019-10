PS é o partido com o deputado mais novo e o mais velho nesta legislatura

A XIV Legislatura vai arrancar com uma nova composição, com muitos deputados novos a entrarem no Parlamento. Há "novatos" de todas as idades e a juventude continua a marcar presença na Assembleia da República. Contudo, a maior parte dos deputados têm entre 40 e 50 anos (68 deputados ou 30%).



De acordo com os dados recolhidos pelo CM, entre os 226 deputados eleitos (faltam apurar quatro dos círculos da emigração), são 10 os deputados com menos de 30 anos de idade.



Entre estes destaca-se Miguel Matos (na foto). Tem 25 anos e foi eleito pelo Partido Socialista no círculo de Lisboa. Estava em 20.º lugar na lista dos socialistas na capital e foi o último do partido a ser eleito neste ciclo.



Licenciado em Filosofia, Política e Economia pela Universidade de Warwick, Miguel Matos é técnico superior na administração pública (especialista em Orçamento e Finanças Públicas) é o presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa desde 2017.



O futuro deputado do PS está longe de ser o mais novo de sempre. Entre os 10 "sub-30", três são repetentes. Destaca-se Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, que aos 26 anos vai agora cumprir o segundo mandato na Assembleia da República. A sua colega de partido, Isabel Pires (29 anos) e Duarte Alves (28 anos), da CDU, também partem para o segundo mandato.



Entre os 10 "sub-30", três são do PS, dois do Bloco de Esquerda, dois da CDU, e três do PSD. Seis são homens e quatro mulheres.





O PS tem o deputado mais novo e também o mais velho. Neste caso trata-se de Alexandre Quintanilha, cabeça de lista dos socialistas pelo Porto, que com 74 anos repete o estatuto que já tinha na legislatura que está agora a terminar.



No total, a Assembleia terá 34 deputados com mais de 60 anos (18 no PS, 13 no PSD, 1 no Bloco de Esquerda e 2 na CDU).



Com 70 ou mais anos de idade, temos quatro deputados: um da CDU (o líder do partido, Jerónimo de Sousa), outros dois do PS (Raul Castro e Maria de Luz Rosinha) e Fernando Ruas (PSD).



De acordo com os cálculos do CM, a média dos 226 deputados eleitos é de 40 anos. Os "sub30" representam menos de 5% do total e os que têm mais de 60 anos pesam 15%.



Há 53 deputados dos 30 aos 40 anos (23,5%) e 61 dos 50 aos 60 (27%).