As eleições Legislativas de domingo retiraram 36 015 votos à totalidade da esquerda face aos resultados de 2019, mas estes números não impediram o milagre da rosa, que colocou na Assembleia da República o PS com uma maioria absoluta de 117 deputados.No conjunto, CDU, BE e PAN perderam cerca de 429 mil votos, que em grande medida foram arrecadados pelo PS, partido escolhido por mais 380 126 eleitores do que em 2019.