PS está mais longe da maioria absoluta

Socialistas continuas a ser a primeira escolha, com 37% das intenções de voto. PSD está a nove pontos percentuais.

Por João Maltez | 02:32

O PS está há quatro meses consecutivos a cair nas intenções de voto dos portugueses e, desse modo, a afastar-se cada vez mais de uma maioria absoluta nas legislativas. Segundo o barómetro político de junho, sondagem da Aximage para o CM e o ‘Negócios’, o partido liderado por António Costa é hoje a escolha de 37% dos inquiridos, menos sete décimas face a maio e quase sete pontos percentuais abaixo do valor (43,7%) de há um ano.



Se o PS cai nas sondagens, os 27,8% de preferências que o PSD obtém entre os inquiridos deste barómetro diferem pouco das intenções de voto de que dispunha há um mês (27,6%). O resultado dos sociais-democratas em junho é, contudo, o melhor desde que Rui Rio assumiu a presidência, já que em janeiro deste ano só recolhia o apoio de 26,2% dos inquiridos.

Neste inquérito da Aximage, é o Bloco de Esquerda que melhores resultados obtém. O partido de que Catarina Martins é coordenadora recolhe mais três décimas do que há um mês, ao conseguir a simpatia de 10,3% dos inquiridos.



A CDU, coligação entre o PCP e Os Verdes, recua para 7,2% (menos cinco décimas face a maio), enquanto o CDS-PP baixa quatro décimas, fixando-se nos 6,3%.

A tendência de queda dos socialistas nas intenções de voto é acompanhada também pela avaliação (de 0 a 20) ao trabalho dos líderes partidários. António Costa desce a nota pelo segundo mês consecutivo: recebe 12,2 valores, menos quatro décimas do que em maio.

Entre os líderes, cabe a Rui Rio a única subida, ainda que tímida, ao ser classificado com 11,1 valores (mais uma décima no espaço de um mês). Todos os restantes descem cinco décimas face a maio. Catarina Martins recolhe um 10,4; o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, fica nos 9,1; e a presidente do CDS, Assunção Cristas, baixa para 8,3%.



Mário Centeno é considerado o "melhor" ministro

O ministro das Finanças, Mário Centeno, é considerado o "melhor" ministro do atual Governo , segundo os inquiridos do barómetro de junho da Aximage. Recebe 31,8% das preferências, sendo o segundo lugar ocupado pelo tutelar da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, com 6,2%. O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, é apontado por 22,3% dos inquiridos como o "pior" ministro deste Executivo.