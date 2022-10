Os deputados deverão votar a 27 deste mês as novas regras parlamentares, que vão regular o modelo dos debates parlamentares com o primeiro-ministro. À exceção de PS e PCP, todos os restantes partidos, incluindo o PSD, querem repor os debates quinzenais. No atual modelo, aprovado com o apoio de Rui Rio, os debates com o Governo realizam-se mensalmente e o primeiro-ministro só tem obrigação de comparecer perante os deputados uma vez a cada dois meses.









O PS quer debates mensais com o primeiro-ministro, tal como acontecia entre 1996 e 2007, e que o Governo esteja presente quinzenalmente no plenário da Assembleia da República.

Os socialistas pretendem também acabar com o atual modelo de pergunta-resposta nos debates com o primeiro-ministro, estabelecendo que “no final do tempo de intervenção de cada partido segue-se, de imediato, a resposta do Governo”, uma alteração que o PSD contesta.