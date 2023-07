PS quer descriminalizar posse de drogas sintéticas

O Parlamento debate esta terça-feira um projeto de lei do PS que descriminaliza a posse de novas substâncias psicoativas (NSP) - mais conhecidas por drogas sintéticas -, quando para consumo, independentemente da quantidade. E, por extensão, a todas as drogas. Assim, segundo o diploma do PS, a aquisição e a detenção para consumo próprio de drogas sintéticas que exceder a quantidade necessária para o consumo médio individual durante o período de 10 dias constitui apenas “mero indício de que o propósito pode não ser o de consumo”.









