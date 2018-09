Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS rejeita projeto do Bloco contra desigualdades salariais

Socialistas alegam que a discussão deve passar primeiro pela Concertação Social.

08:36

Os deputados do PS vão chumbar esta sexta-feira o projeto do Bloco de Esquerda para estabelecer leques salariais de referência como mecanismo de combate à desigualdade salarial. Os socialistas alegam que a discussão deve passar primeiro pela Concertação Social.



Esta posição foi transmitida aos jornalistas pelo líder da bancada socialista, Carlos César, no final da reunião semanal do Grupo Parlamentar do PS.



Na última terça-feira, durante um debate público realizado na Assembleia da República, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, manifestou a convicção de que este projeto de lei bloquista seria aprovado, já que o PS anunciara também nesse dia a apresentação de uma resolução com idênticos objetivos.



Segundo Carlos César, "questões como estas, envolvendo salários e remunerações, devem transitar no âmbito da Concertação Social antes de uma tomada de posição definitiva".