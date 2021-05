A lei da eutanásia deverá voltar ao Parlamento nas próximas semanas. O PS já fechou a revisão do diploma com vista a ultrapassar o chumbo do Tribunal Constitucional e, em breve, "deverá entregar o novo texto ao grupo de trabalho da Assembleia da República", afirmou aoa deputada do PS, Maria Antónia Almeida Santos.Sem entrar em muitos detalhes, a parlamentar revelou que o objetivo das alterações ...