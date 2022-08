O PSD acusou esta quarta-feira o Governo de “partidarização das competências próprias da administração pública”. Em causa está a decisão do primeiro-ministro, António Costa, de sujeitar os pagamentos do Estado à Endesa a um aval prévio do Executivo. A polémica está instalada desde que Nuno Ribeiro da Silva, gestor da elétrica, alertou para eventuais subidas de 40% na fatura da luz, devido ao mecanismo ibérico para travar os custos da energia.









