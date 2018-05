Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSD convoca debate sobre combustíveis

Gasóleo e gasolina sofreram esta segunda-feira novos aumentos, pela nona semana consecutiva.

Por João Maltez | 08:15

Os preços dos combustíveis, que registaram aumentos sucessivos ao longo das últimas nove semanas, e em particular as políticas fiscais do Governo para o setor, vão estar em debate no Parlamento, na próxima quinta-feira, por iniciativa do PSD.



António Leitão Amaro, vice- -presidente da bancada parlamentar social-democrata, admite que há causas externas para o aumento dos combustíveis, como a subida dos preços do petróleo, mas evidencia, em declarações ao CM, que há também "uma contribuição nacional" e essa deve-se ao agravamento do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) pelo atual Executivo.



"Em 2016, quando o Governo aumentou o ISP, fez a promessa de que esse aumento seria neutral e de que haveria uma correção, caso os preços dos combustíveis subissem", sublinhou Leitão Amaro. Só que, lembra o deputado, a promessa continua por cumprir. Uma situação pela qual culpa o Executivo, mas também os partidos de esquerda que lhe dão apoio parlamentar – PCP, BE e PEV.



Os preços dos combustíveis voltaram a subir esta segunda-feira, pela nona semana consecutiva. A gasolina simples de 95 octanas aumentou dois cêntimos e o gasóleo simples 2,5 cêntimos.