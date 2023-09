O secretário-geral comunista, Paulo Raimundo, considerou este domingo que a política de “contas certas” do Governo “desacerta a vida” dos portugueses e “agrava os problemas do País”. No fecho da 47.ª edição da Festa do Avante, o líder comunista pediu ainda um reforço do PCP nos próximos desafios eleitorais, defendendo que o partido é confiável e não anda “ao sabor do vento”.









No discurso de estreia na Festa do Avante enquanto secretário-geral do PCP – sucedeu em novembro de 2022 a Jerónimo de Sousa – Raimundo afirmou que “são evidentes os efeitos de uma política que, no essencial, está ao serviço dos interesses e objetivos dos grupos económicos”. Em sua opinião, para esta opção convergem “a ação do Governo PS, a sua maioria absoluta e a intervenção de PSD, CDS, Chega e IL”.

Sobre o seu partido, defendeu que é “confiável e que não anda ao sabor do vento, não cede ao medo, à chantagem, à ameaça, à mentira”.









Leia também Marcelo assume que o problema da habitação é uma "corrida contrarrelógio" Pelos motivos que expôs, o líder comunista pediu um reforço de votação do PCP. “Queremos mais partido, não para encher o peito, queremos mais partido porque isso é requisito para elevar as condições de vida dos trabalhadores e do povo e pôr o País a andar para frente”, frisou.

Sobre o primeiro desafio eleitoral enquanto líder comunista, as legislativas regionais da Madeira, a 24 deste mês, Raimundo pediu “mais força”, que se traduza em “mais votos e mais mandatos da CDU”, coligação liderada pelo PCP.