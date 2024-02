Representante da República nos Açores indigita Bolieiro como presidente regional

O Representante da República nos Açores, Pedro Catarino, indigitou José Manuel Bolieiro, líder social-democrata açoriano e da coligação PSD/CDS-PP/PPM, como presidente do Governo regional, esta terça-feira.O anúncio foi feito em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, no final do segundo dia de audições aos partidos com assento na nova Assembleia Legislativa Regional."Cumpre-me informar que acabei de indigitar o doutor José Manuel Bolieiro como presidente do novo Governo Regional, convidando-o a apresentar nos próximos dias o elenco do seu futuro executivo", afirmou o representante da República.Pedro Catarino, alertou para as consequências de uma nova crise política na região, mas disse estar confiante de que os partidos com representação parlamentar estarão à altura das suas responsabilidades.

"Cabe agora à Assembleia Legislativa apreciar o Programa do novo Governo Regional e decidir sobre o futuro deste. Estou convicto de que os partidos representados no parlamento açoriano - cientes das consequências profundamente negativas de uma nova crise política - estarão à altura das responsabilidades que os eleitores lhes confiaram e saberão, em cada momento, tomar as opções mais adequadas", afirmou.



Depois do Representante da República nos Açores terminar, José Manuel Bolieiro fez uma curta declaração garantido que a "coerência no diálogo" será a chave da sua governação.