Revisão da avaliação dos funcionários da Função Pública à espera do Governo

Os sindicatos da Função Pública estão há cerca de dois meses à espera que o Governo volte às negociações com o Governo sobre o sistema de avaliação dos funcionários (SIADAP). A Frente Comum admite agora avançar com um processo de luta caso o Governo não responda até ao Orçamento do Estado.A Frente Comum foi ontem ao Ministério da Modernização Administrativa mas saiu como entrou: sem respostas. Questionado, o ministério de Alexandra Leitão também não respondeu ao CM quanto ao regresso às negociações sobre o SIADAP, nem sequer quando prevê ter uma proposta para apresentar. Recorde-se que os sindicatos reuniram apenas duas vezes com o Governo desde março.A Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), por seu turno, está mais esperançada na realização de uma nova reunião até ao final do mês. Ao CM, José Abraão garantiu esperar “a todo o momento que o Governo marque uma reunião”. “Foram criadas expectativas que não se podem prolongar no tempo”, afirmou o dirigente.