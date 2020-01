Rio quer PSD pronto para governar em 2021

O presidente do PSD acredita que o partido não deve apostar apenas nas autárquicas, mas antes começar a preparar já a entrada no Governo em 2021. Rui Rio nega as críticas de segregação que lhe são apontadas e garante que foram muitos os que lhe pediram para se recandidatar após as legislativas de 6 de outubro, dentro e fora do partido. "Não criei tabu nenhum, estive mesmo a pensar. Muita gente, dentro do PSD e fora, pediu-me para avançar", destacou."O que está na minha moção é que, em 2021, para a eventualidade de o Governo não se segurar, nós devemos estar preparados para governar", disse o ex-autarca do Porto em entrevista à. O líder social-democrata explicou que, "por muito importantes que as eleições autárquicas sejam, não devemos desprezar a preparação do partido para entrar no Governo", antecipando uma maior instabilidade política que possa surgir.Rui Rio garantiu ter "resistência para ouvir os disparates todos" dos críticos internos e assegurou que não tem segregado sociais-democratas, apesar das críticas do antigo Presidente da República e histórico social-democrata Cavaco Silva ao afastamento de nomes de peso do PSD nas listas para as legislativas. "Eu segrego? O primeiro passo que dei depois de ganhar as eleições [diretas] foi chamar Santana Lopes", lembrou.Já sobre o banho de ética que tinha prometido e as polémicas em torno dos secretários-gerais que escolheu – Feliciano Barreiras Duarte e José Silvano – o presidente social-democrata atirou que "falta de ética é contar para a opinião pública aquilo que não foi". E recusou as "fragilidades" que lhe são apontadas pelos outros dois candidatos às diretas, Luís Montenegro e Pinto Luz. "A minha única fragilidade é no joelho, tenho aqui um quisto."Quanto à picardia com o ministro das Finanças sobre os 590 milhões de euros que desapareceram de um quadro orçamental, Rio afirmou ter "quase a certeza de que é uma cativação".O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, garantiu esta quinta-feira que o Governo está a tratar das devoluções de IUC de carros importados. "A Autoridade Tributária não fica com dinheiro que não seja devido. Assim como recupera os tributos quando tem que recuperar, também os devolve quando tem que devolver", afirmou.presidentes fazem a história do PSD: Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, Emídio Guerreiro, Sousa Franco, Meneres Pimentel, Nuno Rodrigues dos Santos, Mota Pinto, Rui Machete, Cavaco Silva, Fernando Nogueira, Marcelo Rebelo de Sousa, Durão Barroso, Santana Lopes, Marques Mendes, Luís Filipe Menezes, Manuela Ferreira Leite, Passos Coelho e Rio.As eleições diretas serão no sábado. Os militantes escolhem os candidatos ao 38º congresso do partido. Se houver segunda volta, esta será no dia 18.