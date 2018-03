Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rio real e Portas virtual no congresso do CDS

Interação dos centristas com nova liderança social-democrata será debatida em Lamego.

Por Bruno de Castro Ferreira | 01:30

O novo presidente do PSD, Rui Rio, deve marcar o congresso do CDS, que se realiza hoje e amanhã em Lamego. Rio estará presente amanhã no Centro Multiusos de Lamego a encabeçar a delegação do PSD que assiste ao último dia dos trabalhos. Hoje é Paulo Portas quem faz uma aparição, mas virtual, através da projeção de um vídeo durante a homenagem ao antigo líder do CDS Adriano Moreira.



O acrónimo PSD aparece 14 vezes nas oito moções que serão debatidas este fim de semana. "Estou farto de ver o meu Partido como ‘muleta’ inútil do PSD, cuja prática e ideologia nada tem a ver connosco", escreve Miguel Mattos Chaves na moção ‘Um serviço a Portugal’.



Já Pedro Borges de Lemos, na moção ‘Futuro no Presente’, aponta a estratégia: quer um CDS "autónomo e independente" do PSD e, para isso, "o CDS-PP tem de controlar a agenda política e antecipar-se nessa matéria ao PSD".



Os hotéis do concelho de Lamego estão praticamente esgotados este fim de semana. A maior parte dos congressistas chegarão à cidade pela ex-scut A24 e pagarão portagens, introduzidas em 2011 pelo governo de que o CDS fez parte.



1974

foi o ano da fundação do Partido do Centro Democrático e Social - ‘CDS’. Em 1993 foi adicionado o ‘PP’ - Partido Popular.



Fundadores do partido

Freitas do Amaral, Adelino Amaro da Costa, Basílio Horta, Vítor Sá Machado, Alberto Ralha, Xavier Pintado, João Morais Leitão e João Porto fundaram o CDS.



Sequestro no I Congresso

O I Congresso realizou-se no Palácio de Cristal do Porto, em 1975. Os congressistas ficaram 15 horas sequestrados por militantes de extrema-esquerda.