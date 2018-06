Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo quebra gelo entre Trump e Marcelo

Presidente dos EUA sugeriu um confronto presidencial entre Marcelo e Ronaldo.

Por Diana Ramos | 01:30

Foi com um ligeiro atraso que Marcelo Rebelo de Sousa chegou à Casa Branca para o encontro com o presidente norte-americano, Donald Trump. E na conversa de 15 minutos entre os dois chefes de Estado, Cristiano Ronaldo foi a palavra mágica para quebrar o gelo. Trump até quis saber como seria um desafio eleitoral entre Marcelo e Ronaldo nas próximas eleições presidenciais.



"Se vai à Rússia encontrar-se com o Sr. Putin, e se for durante o campeonato do Mundo, não se esqueça de que os portugueses ainda lá estão. E com uma grande probabilidade de ganhar", atirou Marcelo após Trump ter anunciado o encontro que terá com o homólogo russo nos próximos dias. Marcelo explicou então que "Portugal tem o melhor jogador do Mundo, que se chamada Cristiano Ronaldo". "O seu filho deve conhecê-lo", juntou.



Foi então que Trump se mostrou mais interessado no diálogo e perguntou a Marcelo: "Diga-me, e quão bom jogador é ele? Está impressionado?". Marcelo manteve a linha futebolística e admitiu estar "muito bem impressionado, até porque ele é o melhor do Mundo". "Por isso, acredito que este campeonato está a ser um sucesso".



É então que Trump lhe lança a pergunta que fez soltar uma risada coletiva na Casa Branca: "E diga-me, e se o Cristiano alguma vez quiser concorrer contra si?" Bem-disposto, Marcelo lá explicou ao homólogo americano que "o sistema político em Portugal é diferente". E deixou, em tom de brincadeira, a piada: "Nós somos diferentes."



Quase como que explicando a Trump que dificilmente um jogador de futebol se candidataria a Belém.



Ignorado encontro com Juncker

Quando Trump respondia a uma jornalista sobre a necessidade de haver "acordos comerciais justos", Marcelo aproveitou para lhe dizer que tinha ficado satisfeito com o facto de Trump ter agendado um encontro com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.



"Fiquei contente de saber que se vai encontrar com Juncker. Isso são boas notícias", disse Marcelo. Trump ignorou e terminou a conferência com o típico: "Thank you guys."



PORMENORES

Trump recebe presentes

Marcelo deu a Trump um fac-símile da carta em que a Rainha D. Maria I reconheceu a independência dos EUA em 1783.



Filigrana para Melania

Marcelo deu à primeira-dama, Melania Trump, uns brincos de filigrana de Viana de Castelo.



Visita breve

O presidente aterrou na 3ª feira em Washington para uma visita oficial de um dia e meio.