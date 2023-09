Rua da Prata em Lisboa passará a ser interditada ao trânsito automóvel

A Câmara de Lisboa quer que a Rua da Prata, em obras desde dezembro, passe a ser interditada ao trânsito automóvel e seja dedicada à acessibilidade pedonal e ciclável e à circulação do elétrico, anunciou esta quarta-feira o executivo.

"Estando a terminar a obra, nós pensamos: O que é que vamos fazer a seguir? [...] o nosso propósito é reforçar a acessibilidade pedonal, reforçar a acessibilidade ciclável e pensar nesta rua como uma rua que tem essa dimensão mais forte. Vai continuar a ter pelo menos o elétrico, porque é necessário", declarou o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), que tem o pelouro da Mobilidade.

O autarca falava na Rua da Prata, no âmbito do lançamento do BICI - Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure, programa promovido pela Bloomberg Philanthropies e pela Global Designing Cities Initiative, que pretende melhorar as ligações escolares através da mobilidade ativa e a conectividade da rede ciclável da cidade.

Lembrando que a Baixa de Lisboa já tem uma via exclusivamente pedonal, que é a Rua Augusta, Filipe Anacoreta Correia disse que a Rua da Prata "será mais uma" em que "a mobilidade pedonal e a mobilidade suave serão reforçadas".

"É esse o nosso objetivo, é nisso que estamos a trabalhar, mas com uma preocupação e uma abordagem que, de alguma forma, também não era habitual. [...] É que as soluções não são impostas. São testadas, são dialogadas e, portanto, nós fazemos como na ciclovia testamos uma solução, vamos ver como é que todos os atores reagem e qual é o resultado, mas a nossa expectativa, realmente, é ter esta ligação ao rio reforçada deste meio", defendeu.

O vice-presidente da câmara reforçou que o compromisso do executivo é fazer cidade através do diálogo com as pessoas, "com soluções que são o mais razoáveis possíveis dentro das várias pretensões".

A Rua da Prata encontra-se fechada ao trânsito na sequência das chuvas intensas que ocorreram em dezembro de 2022 e que provocaram um abatimento nas paredes do coletor, exigindo uma intervenção urgente do município para executar os trabalhos de reparação do troço afetado.

Aproveitando a celebração da Semana Europeia da Mobilidade, que se assinala desde 2002, anualmente, de 16 a 22 de setembro, o vice-presidente da câmara destacou a preocupação do executivo de responder a "uma velha aspiração de quem anda de bicicleta", que é ligar o Marquês de Pombal ao rio Tejo por via ciclável.

"Durante muitos anos foi objeto de muita discussão e nós queremos mostrar esse compromisso fazendo um teste", apontou o autarca, referindo-se ao ensaio de uma ciclovia no Rossio, "não apenas para testar as pessoas que andam de ciclovia, mas perceber também como é que a cidade se comporta face àquela reserva de espaço [...], desde logo como é que o trânsito também se comporta".

"Se o teste resultar, não se preocupem, nós vamos mudar o pavimento, o pavimento vai ser o apropriado à condução por bicicleta", adiantou.

Apesar de não se comprometer com prazos, Filipe Ancoreta Correia prevê que a obra na Rua da Prata termine em novembro, referindo que esta via está há vários meses fechada e os empresários têm sofrido com este encerramento devido à intervenção nos coletores de saneamento.

Na terça-feira, na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), disse que está a testar novas ciclovias na cidade, inclusive na zona do Rossio, o que para o partido Livre "não é um teste a sério".