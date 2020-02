Rui Rio chocado com morte de deputado do PS João Ataíde

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou-se esta sexta-feira chocado com a morte do deputado do PS e ex-secretário de Estado do Ambiente João Ataíde, homem de quem só pode "dizer bem".

"Estou chocado com o falecimento de João Ataíde das Neves. Ainda ontem [quinta-feira] participou normalmente nos trabalhos parlamentares. Um homem que tive o prazer de conhecer quando foi diretor da PJ no Porto e de quem só posso dizer bem", escreveu Rui Rio na sua conta no Twitter, em que também apresenta "sentidos pêsames à família e ao PS".

O deputado do PS, ex-presidente da Câmara da Figueira da Foz e antigo secretário de Estado do Ambiente João Ataíde morreu hoje, aos 61 anos, de doença súbita, disse à agência Lusa o presidente daquele município.

Carlos Monteiro não adiantou pormenores sobre a morte do seu antecessor no cargo, apenas referindo que se deveu a doença súbita.

João Ataíde morreu durante a madrugada em Coimbra, onde estava após ter regressado de Lisboa na quinta-feira.

Antigo presidente da Câmara da Figueira da Foz, cargo que ocupou durante uma década, João Ataíde renunciou ao mandato em abril de 2019, para integrar o Governo como secretário de Estado do Ambiente.

Nas últimas eleições, foi candidato a deputado nas listas do PS pelo círculo de Coimbra, tendo sido eleito.