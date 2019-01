Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio diz que faltam em Portugal locais para eventos de grande dimensão

Presidente do PSD afirmou esta terça-feira que vê com bons olhos o projeto para expansão da Feira Internacional de Lisboa.

Por Lusa | 21:11

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou esta terça-feira que vê com bons olhos o projeto para expansão da Feira Internacional de Lisboa (FIL), dado que Portugal carece de locais para a realização de eventos de grande dimensão.



O presidente do PSD reuniu-se esta terça-feira na sede nacional do partido, em Lisboa, com a Fundação AIP, que lhe apresentou o projeto de alargamento das instalações na FIL, no Parque das Nações.



No fim da reunião, e em declarações aos jornalistas, Rio afirmou que a "Fundação AIP veio apresentar um projeto de investimento para que Portugal tenha uma coisa que não tem, é oferta para a realização não é de grandes congressos, de grandes eventos, é de muito grandes eventos, portanto, e eventos que possam albergar até 15, 16, 17 mil pessoas".



"Temos escassez dessa oferta -- eu próprio tinha noção disso quando desempenhava outras funções -- e, portanto, é um investimento efetivamente de grande interesse público, de grande interesse até para efeitos de captação de investimento estrangeiro, que é fundamental para Portugal", salientou.



Ainda que faltem conhecer "os pormenores da forma como é concretizado", o líder dos sociais-democratas disse que "o projeto em si é extremamente interessante".



O presidente da Fundação AIP, Jorge Rocha de Matos, referiu aos jornalistas que o objetivo é que este "seja um dos projetos mais bonitos de toda a Europa".



A organização pretende ainda que o projeto "seja motivador" para que aqueles que visitam Portugal em turismo de negócios se sintam "atraídos pela cidade capital numa primeira linha, e depois partes do território nacional numa segunda incursão".



Questionado sobre o prazo de conclusão da obra, Rocha de Matos afirmou que "o projeto foi idealizado para ser feito em 10 anos", mas a intenção é que esteja conclusão "em três, tendo em vista compromissos que têm sido assumidos no quadro internacional".



Um desses compromissos é a cimeira da tecnologia e inovação Web Summit, que vai continuar a realizar-se em Lisboa mediante a expansão da FIL e contrapartidas anuais de 11 milhões de euros.



Questionado sobre o porquê de terem pedido para serem recebidos pelo PSD, o presidente da Fundação AIP defendeu que, "quem tem a responsabilidade política neste país, quer seja Governo, quer seja oposição, deve saber aquilo que se está a passar, que investimentos é que vão ser feitos, qual é o impacto que eles podem ter na sociedade, na economia, na região e no país em geral".