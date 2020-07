Rui Rio não descarta aliança com Chega caso partido evolua para "plano mais moderado"

O presidente do PSD, Rui Rio, não descarta uma aliança com o partido Chega caso este evolua "para um plano mais moderado".Numa entrevista na RTP3, o líder do maior partido da oposição referiu que a possível aliança "não depende do PSD, depende do Chega"."Se o Chega evoluir de uma tal maneira, apesar de muito marcadamente à direita, para uma posição mais moderada, aí podemos conversar", admitiu.Durante a entrevista, o líder dos sociais-democratas foi confrontado com a questão sobre os imóveis e a auditoria ao Novo Banco e reforçou a ideia defendida por si no debate do Estado da Nação de que o Ministério Público deveria olhar para o caso "a sério"."Se for verdade, quer dizer que o Novo Banco está a negociar abaixo do preço para beneficiar alguém", referiu.