Rui Rio segura liderança se perder Autárquicas

Sem perspetivar nenhuma alternativa forte à sua liderança, Rui Rio, atual presidente do PSD, vai manter-se de pedra e cal aos comandos do partido mesmo que perca as Autárquicas. O líder laranja quer manter-se no poder para ganhar as Legislativas de 2023, confiante que nessa altura António Costa não se irá recandidatar a um novo mandato.Rio garantiu que iria assumir “as responsabilidades por inteiro” dos resultados eleitorais, mas ressalvou que só cai se fizer pior que Pedro Passos Coelho, em 2017. E dificilmente esse cenário se concretizará. O PSD já não tem muito a perder, confidenciou uma das fontes sociais-democratas ao: não tem as maiores câmaras como Lisboa, Porto ou Coimbra. O presidente laranja disse mesmo que caso perca por muito em Lisboa ou Porto vai manter-se na liderança.