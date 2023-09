Saiba quais as prioridades do PAN para o Governo da Madeira 

nas eleições legislativas regionais deste domingo

PSD por um deputado, elegendo apenas 23.





Recorde-se que, durante a campanha o líder do PSD Madeira afirmou que se recusaria a governar sem maioria absoluta. No entanto, Miguel Albuquerque, recusou demitir-se da liderança do governo regional e as opções passaram pela Iniciativa Liberal e pelo PAN, tendo a solução assentado neste último partido.



A coligação do PSD/CDS fechou, esta segunda-feira, um acordo de incidência parlamentar com o PAN para governar na Madeira. A maioria absolutaescapou aoPara o PAN as prioridades para o Governo da Madeira passam por uma implementação da taxa turística em toda a região autónoma, um passe saúde para os Porto Santenses, vacinas gratuitas para animais, centro de saúde no Caniço, criação de casas de autonomização para vítimas de violência doméstica, artes tradicionais da Madeira nas escolas profissionais, atualização dos apoios às rendas das casas, apoio à esterilização para todos os animais, passe único para os autocarros da Madeira e apoio aos agricultores biológicos.