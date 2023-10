José Maria Ricciardi, primo de Ricardo Salgado, não teve dúvidas no testemunho que prestou esta sexta-feira no julgamento do caso EDP: “Ricardo Salgado comunicou-me pessoalmente a mim que ele tinha tido interferência na ida de Manuel Pinho para o Governo”, acrescentando que “Salgado passava o tempo em S. Bento”. Ricciardi continuou: “Penso que José Sócrates, tendo uma relação íntima com Ricardo Salgado, este terá lembrado que tinha uma pessoa extremamente qualificada e que estava, de certa forma, desaproveitada. Mais tarde, vim a saber que [Manuel Pinho] já tinha desenvolvido trabalho com elementos do PS.”









Existiram alguns momentos de tensão entre o ex-presidente do BESI e o advogado de Ricardo Salgado, quando Francisco Proença de Carvalho abordou a questão do pagamento de prémios de desempenho. Também Manuel Pinho quis intervir, dizendo que “não foi apresentada aqui a mínima prova da relação entre José Sócrates e Ricardo Salgado”.