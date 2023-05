Augusto Santos Silva diz que ainda não recebeu pedido de demissão do Presidente da Comissão de Inquérito da TAP

O presidente da Assembleia da República afirmou esta quarta-feira que não recebeu, até meio da manhã, qualquer pedido de demissão por parte de Jorge Seguro Sanches, que preside à comissão de inquérito à TAP

No final da conferência de líderes, no parlamento, Augusto Santos Silva foi questionado pelos jornalistas sobre notícias que dão conta de que o deputado socialista já teria tomado a sua decisão de saída e, segundo a SIC, faltaria apenas acertar o momento com o presidente da Assembleia da Republica, com quem já se terá reunido.

"Não recebi ainda nenhum pedido de demissão que me deve ser apresentado. Se e quando vier e receber, pedirei ao partido que tem o direito, que está na sua vez, de designar o presidente da comissão que faça essa proposta", afirmou, referindo-se ao Partido Socialista.

Questionado se já se teria reunido ou sido informalmente informado sobre esta demissão, Santos Silva disse que não funciona "na base de informalidade", nem revela reuniões com deputados.

"Estou desde as 10h30 fora do meu gabinete, às 10h29 não tinha chegado nenhuma correspondência nesse sentido", disse.