Santos Silva ‘malha’ à direita e no Bloco. Rio contra-ataca

A troca de acusações entre PS e PSD subiu de tom com a entrada de Augusto Santos Silva na campanha. O socialista saiu em defesa de António Costa, sem nunca referir a palavra ‘Tancos’. Na resposta, o líder do PSD acusou o PS de estar desnorteado.

António Costa surgiu visivelmente recuperado numa visita à Marginal da Aguda, Gaia. "Estou bem, os médicos e enfermeiros trataram-me bem." Questionado sobre o que seria uma votação "de valor reforçado", pedida por Carlos César na véspera, o líder do PS respondeu que "os portugueses é que têm de decidir qual a forma" em que querem ver o PS no Governo. "Qualquer que seja a forma que desejem, só têm um ponto em comum: é preciso votar PS para mais quatro anos de estabilidade."

Coube a Augusto Santos Silva, o ministro dos Negócios Estrangeiros que no passado assumiu gostar de "malhar na direita" responder ao PSD e CDS sobre Tancos, deixando também surpreendentes farpas ao Bloco. "Assunção Cristas parece querer afundar o nível do debate político democrático, mas é hoje evidente para todos que quem se vai afundar é ela própria", atirou. "Nós não queremos trazer as instituições da República para a lama." Apontando depois baterias aos sociais-democratas, lembrou a Rio que "as questões judiciais resolvem-se nos tribunais". Depois, foi a vez de atacar Catarina Martins, alertando para os riscos de o PS ficar na mão do BE. "Esses que dizem que as contas certas não interessam a ninguém não podem ter o poder decisivo e uma influência desmesurada na próxima legislatura."

Na Figueira da Foz, o líder do PSD frisou que "Augusto Santos Silva voltou àquilo que era antigamente, quando era membro do Governo de Sócrates e dizia que gostava de malhar na direita". "O PS pede que o PSD o poupe relativamente a Tancos e nem sequer fale nisso, e depois são eles próprios que vêm com Tancos para a agenda do dia. Isso significa que há ali um desnorte no PS", atirou.Nunca o BE elegeu um deputado por Viseu. Agora, galvanizado pelas Europeias, o Bloco sonha eleger Bárbara Xavier, ‘roubando’ o lugar ao CDS. "A direita fez o favor de nos lembrar que cada deputado que perder pode ser um deputado do BE", diz Catarina Martins. No confronto quem sairia a perder seria Hélder Amaral, eleito em 2015.

Voto antecipado sem filas

"Não houve grandes filas, foi rápido", desabafou Francisco Candeias que pela primeira vez votou fora de Arronches, usando a modalidade de voto antecipado para as legislativas na Cidade Universitária, em Lisboa. Votou, a contar para o círculo eleitoral de Portalegre (a quase 200 km), em menos de cinco minutos, como a maioria dos eleitores que anteciparam uma semana a escolha de dia 6 de outubro.



Estavam inscritos mais de 56 mil votantes em todo o País, quase o triplo dos ‘eleitores em mobilidade’ que anteciparam o voto nas Europeias, eleições em que este método foi inaugurado. "Tudo o que venha facilitar o processo de voto é de apoiar", defende Mariana Adams, que, como Francisco, se estreia a votar à distância. Ao CM, antevê que o novo método faça "diminuir a abstenção".

João Freitas, que votou acompanhado da mulher, Maria, inscreveu-se para votar antecipadamente ao balcão de uma junta de freguesia. Não teme que o direito ao voto, exercido com a campanha eleitoral a decorrer, tenha influência. "Já estou esclarecido há tanto tempo, há quatro anos", confidencia.

No Porto, a votação também decorreu sem filas e sem queixas, apesar das dúvidas levantadas pela autarquia há uns dias.

Já no Algarve, a manhã registou mais afluência em Faro, com muitos inscritos. À tarde, a fila já se tinha reduzido.