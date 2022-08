Se as eleições legislativas fossem hoje, o PSD encurtaria a distância para o PS, ficando a cerca de 10 pontos percentuais, face ao resultado obtido em julho. A conclusão é do último barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã, CMTV e ‘Negócios’.



O presidente do PSD, Luís Montenegro, tem feito algo diferente do anterior líder, Rui Rio, ao percorrer o País praticamente todos os dias.









