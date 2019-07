Sindicalistas socialistas queixam-se de ausência de representação nas listas do PS

Os representantes da UGT e da CGTP-IN esta terça-feira presentes na reunião da Comissão Política Nacional do PS queixaram-se de não estarem representados em lugares elegíveis nas listas de candidatos socialistas a deputados.De acordo com fontes socialistas, na reunião, que decorre em Lisboa, estes protestos foram transmitidos pelos dirigentes Wanda Guimarães e José Abraão, ambos da UGT, e por Carlos Trindade, da CGTP-IN.Em declarações à agência Lusa, Wanda Guimarães, deputada que se prepara para abandonar o parlamento por vontade própria, confirmou este clima de insatisfação e considerou que a ausência de membros das duas centrais sindicais nas listas de candidatos a deputados "representa um empobrecimento do PS"."O PS é um partido trabalhista, de esquerda. Devia ter outro cuidado com o mundo sindical", disse.Nas listas de candidatos do PS para as legislativas de 2015, além de Wanda Guimarães, entrou em lugar considerado elegível Rui Riso, que agora não aparece.Na reunião, também o presidente da Federação socialista de Braga, Joaquim Barreto, criticou a decisão de ter sido avocada a lista que saiu da sua estrutura para a Comissão Política Nacional do PS e afirmou discordar de algumas alterações introduzidas.