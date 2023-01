A regra que adia por um ano a atualização das pensões está a revoltar quem se reformou em 2022, que só deverá ter aumentos em 2024. Em causa está a perda de poder de compra devido à inflação que, segundo o Instituto Nacional de Estatística, se fixou no ano passado nos 7,8%.



As 11 658 pensões de velhice atribuídas o ano passado não são abrangidas pelos aumentos decretados pelo Governo para 2023, já que "as reformas fixadas num determinado ano são atualizadas após o decurso de um ano civil completo", explica ao CM o Ministério da Segurança Social, recordando que se trata de uma regra em vigor deste 1975.









Ver comentários