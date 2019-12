Subvenções políticas custam 7,19 milhões de euros

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As subvenções pagas a antigos primeiros-ministros, ex-governantes, deputados, autarcas e juízes do Tribunal Constitucional vão custar no próximo ano 7,19 milhões de euros. O montante cresce face ao ano anterior, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2020.No ano passado, o valor inscrito para pagar subvenções mensais vitalícias não foi além dos 7,17 milhões de euros. Este ano, há... < br />