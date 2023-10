A Tabaqueira foi a primeira empresa a ser ouvida pelos deputados na Comissão de Saúde do Parlamento, a propósito da nova lei do tabaco. “Sei o impacto na incerteza do futuro industrial da Tabaqueira que esta medida pode ter”, disse aos deputados o administrador da empresa Rui Minhós. A Tabaqueira emprega perto de 1400 pessoas e exporta 740 milhões de euros por ano.









