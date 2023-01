Jamila Madeira, vice-presidente da bancada parlamentar do PS, acumulou, durante nove meses, o salário de deputada com o ordenado de consultora na REN Serviços: entre abril e dezembro de 2022, Jamila Madeira terá tido um rendimento total na ordem de 11 100 euros brutos por mês, o triplo do seu vencimento como deputada.









