Tancos a rufar: Costa desfila entre bombos e direita prepara novo 'ataque'

O primeiro-ministro, António Costa, tentou escapar às perguntas incómodas sobre Tancos, envolvendo-se na multidão e no rufar dos bombos da Cruz de Pau, na arruada de sexta-feira, em Matosinhos."Muito bem", foi a única reação que oconseguiu arrancar de Costa sobre se "sabia ou não do encobrimento na recuperação das armas roubadas de Tancos".O secretário-geral do PS insistiu que "já respondeu a todas as questões no âmbito da comissão parlamentar de inquérito" e atirou: "A Justiça não me fez perguntas"."Agora é o tempo da Justiça" e convidou "o dr. Rui Rio a voltar à campanha" e a "deixar os tribunais decidir", afirmou o chefe do Governo.Mas nem PSD nem CDS vão baixar a guarda e já estão a preparar um novo ataque ao Governo. Recusando ter violado quaisquer princípios ao questionar Costa sobre a encenação de Tancos, o líder do PSD, Rui Rio, anunciou em Castelo Branco que "vai convocar a comissão permanente da Assembleia da República".A líder do CDS, Assunção Cristas, reúne-se este sábado com a sua comissão executiva para decidir que ações tomar. Em cima da mesa está "uma nova comissão de inquérito", como já admitiu a cabeça de lista do CDS por Lisboa.À esquerda, um dos parceiros da geringonça, o PCP já admitiu viabilizar uma nova comissão de inquérito, revelou Jerónimo de Sousa. O secretário-geral do PCP acusou, contudo, "Rio de arranjar uma boia de salvação" com Tancos.Já a líder do BE, Catarina Martins, recusa entrar em especulações e prefere deixar o caso nos tribunais.